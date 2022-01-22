Інтер обіграв Венецію в рамках 23-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Один із аутсайдерів несподівано став складним опонентом для чинного чемпіона, який впевнено мчить до захисту титулу. Анрі вивів Венецію вперед у середині першого тайму, але далі Інтер домінував. Ще до перерви Барелла відновив рівновагу, а перемогу приніс Джеко аж на останній хвилині основного часу.

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Команда Сімоне Індзагі вкотре продемонструвала характер. Інтер набрав уже 16 очок в матчах, у яких поступався в рахунку упродовж гри. Це рекордний показник для нинішнього сезону Серії А.