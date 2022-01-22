Чемпіонат Італії 2021,22, 23-й тур

Дженоа – Удінезе – 0:0

Вилучення: Камб'ясо, 79 (Дженоа)

Інтер – Венеція – початок о 19:00

Дженоа у рідних стінах приймала Удінезе, намагаючись довести випадковість побиття від Фіорентини (0:6) у першому поєдинку після епохи Андрія Шевченка. Зустріч з фріульцями стала дебютною для нового тренера "грифонів" – Александра Блессіна – і перший млинець німця виявився не таким же й гливким. До 80-ї хвилини господарі створили кілька більш-менш перспективних моментів (голкіпер рятував гостей), ведучи з рахунком 9:1 за ударами.

Втім, конвертувати свою перевагу бодай в один гол Дженоа не вдалося. На 79-й хвилині вона ще й у меншості залишилась – втім, Удінезе не зміг скористатись цим подарунком, завдавши всього 1 постріл повз ворота. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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