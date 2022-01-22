Рекорд Интера в видеообзоре матча против Венеции – 2:1
22:08 - Читати українською
Интер обыграл Венецию в рамках 23-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
40’ Николо Барелла
90’ Эдин Джеко
Тома Анри 19’
19’ Тома Анри
40’ Николо Барелла
90’ Эдин Джеко
Один из аутсайдеров неожиданно стал сложным оппонентом для действующего чемпиона, который уверенно несется к защите титула. Анри вывел Венецию вперед в середине первого тайма, но дальше Интер доминировал. Еще до перерыва Барелла возобновил равновесие, а победу принес Джеко на последней минуте основного времени.
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Команда Симоне Индзаги в очередной раз продемонстрировала характер. Интер набрал уже 16 очков в матчах, в которых уступал в счете на протяжении игры. Это рекордный показатель для текущего сезона Серии А.
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