Интер обыграл Венецию в рамках 23-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Один из аутсайдеров неожиданно стал сложным оппонентом для действующего чемпиона, который уверенно несется к защите титула. Анри вывел Венецию вперед в середине первого тайма, но дальше Интер доминировал. Еще до перерыва Барелла возобновил равновесие, а победу принес Джеко на последней минуте основного времени.

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Команда Симоне Индзаги в очередной раз продемонстрировала характер. Интер набрал уже 16 очков в матчах, в которых уступал в счете на протяжении игры. Это рекордный показатель для текущего сезона Серии А.