Ноттінгем Форест вийшов з Чемпіоншипу в АПЛ і повністю оновив команду під елітний дивізіон. У це міжсезоння "лісники" підписали 21 нового футболіста. Це рекорд – жоден клуб АПЛ досі не робив стільки трансферів на вхід за одне вікно.

Руслан Маліновський також міг опинитися в Ноттінгемі, але й без нього клуб витратив понад 160 мільйонів євро за оцінками Transfermarkt.

21 новачок Ноттінгем Форест:

Морган Гіббс-Вайт – 29,5 млн євро (Вулверхемптон)

Тайво Авонії – 20,5 млн (Уніон)

Неко Вільямс – 20 млн (Ліверпуль)

Денніс Бонавентуре – 12,8 млн (Уотфорд)

Орель Мангаля – 13 млн (Штутгарт)

Жюліан Б'янкон – 10 млн (Труа)

Мусса Ніакате – 10 млн (Майнц)

Льюїс О'Браєн – 9,4 млн (Хаддерсфілд)

Ремо Фройлер – 9 млн (Аталанта)

Омар Річардс – 8,5 млн (Баварія)

Ренан Лоді – 5 млн за оренду (Атлетіко)

Хван Ій-Джо – 4 млн (Бордо)

Віллі Болі – 2,6 млн (Вулверхемптон)

Харрі Тоффоло – 2,4 млн (Хаддерсфілд)

Джош Баулер – 2,3 млн (Блекпул)

Брендон Агілера – 950 тисяч (Алахуенсе)

Шейку Куяте – вільний агент (Крістал Пелас)

Вейн Хеннессі – вільний агент (Бернлі)

Джессі Лінгард – вільний агент (МЮ)

Лоїк Бальде – оренда (Ренн)

Дін Хендерсон – оренда (МЮ)