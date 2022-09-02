Рекорд і без Маліновського – Ноттінгем Форест встановив унікальне досягнення АПЛ
Новачок англійської Прем'єр-ліги провів безпрецедентну трансферну кампанію.
Ноттінгем Форест вийшов з Чемпіоншипу в АПЛ і повністю оновив команду під елітний дивізіон. У це міжсезоння "лісники" підписали 21 нового футболіста. Це рекорд – жоден клуб АПЛ досі не робив стільки трансферів на вхід за одне вікно.
Руслан Маліновський також міг опинитися в Ноттінгемі, але й без нього клуб витратив понад 160 мільйонів євро за оцінками Transfermarkt.
21 новачок Ноттінгем Форест:
Морган Гіббс-Вайт – 29,5 млн євро (Вулверхемптон)
Тайво Авонії – 20,5 млн (Уніон)
Неко Вільямс – 20 млн (Ліверпуль)
Денніс Бонавентуре – 12,8 млн (Уотфорд)
Орель Мангаля – 13 млн (Штутгарт)
Жюліан Б'янкон – 10 млн (Труа)
Мусса Ніакате – 10 млн (Майнц)
Льюїс О'Браєн – 9,4 млн (Хаддерсфілд)
Ремо Фройлер – 9 млн (Аталанта)
Омар Річардс – 8,5 млн (Баварія)
Ренан Лоді – 5 млн за оренду (Атлетіко)
Хван Ій-Джо – 4 млн (Бордо)
Віллі Болі – 2,6 млн (Вулверхемптон)
Харрі Тоффоло – 2,4 млн (Хаддерсфілд)
Джош Баулер – 2,3 млн (Блекпул)
Брендон Агілера – 950 тисяч (Алахуенсе)
Шейку Куяте – вільний агент (Крістал Пелас)
Вейн Хеннессі – вільний агент (Бернлі)
Джессі Лінгард – вільний агент (МЮ)
Лоїк Бальде – оренда (Ренн)
Дін Хендерсон – оренда (МЮ)