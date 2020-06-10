"Регламент – це не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород-Луцьк": Інгулець закликав дограти сезон у Першій лізі

Напередодні позачергової конференції клубів ПФЛ, на якій вирішиться доля Першої ліги 2019/20, Інгулець вкотре закликав дотримуватися регламенту змагань.

Як відомо, 11 червня пройде позачергова конференція клубів ПФЛ, участь у якій візьме і керівництво УАФ. Очікується, що саме на цій зустрічі остаточно вирішиться доля сезону 2019/20 у Першій лізі.

Інгулець, який після 19 турів посідає 4 місце в турнірній таблиці, закликав клуби поважати регламент чемпіонату та завершити сезон за спортивним принципом, відповідно до попередньо запланованого календаря. Раніше проти догравання чемпіонату виступили, зокрема, Рух, Минай та Волинь – клуби, які можуть отримати путівки в УПЛ.

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"Ще раз повторимо: регламент змагань – це не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород-Луцьк. Це непорушний документ, футбольна "Конституція". Дограти сезон з урахуванням всіх обставин – наш святий обов'язок. Боляче усвідомлювати, що частина клубів з середньої і нижньої частини турнірної таблиці мимоволі продукують хаос. Футбол повинен жити, а ваші футболісти, тренери та персонал повинні годувати свої сім'ї.

Наш вектор – УПЛ. Інгулець – маленька і горда пташка, яка на дух не переносить несправедливості і кулуарних ігрищ. Нагадаємо, що схожі думки щодо зупинки чемпіонату панували і в УПЛ, але Динамо і пан Суркіс відстояли свою позицію і Прем'єр-ліга "зламала зуби". Об позицію нашого клубу і президент зламає зуби ПФЛ.

Якщо нашу позицію не буде почуто, залишаємо за собою право звертатися у суди різних інстанцій, включаючи Спортивний арбітражний суд у Лозанні", – йдеться у заяві Інгульця, розміщеній на офіційному сайті клубу.

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