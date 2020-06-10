"Сьогодні той день, коли нужденним подаю": президент Інгульця готовий профінансувати тестування на коронавірус

Олександр Поворознюк заявив про готовність допомогти клубам Першої ліги, які опинилися у скрутних фінансових умовах.

Як відомо, низка клубів Першої ліги, які не підтримали рішення дограти чемпіонат, однією із причин такої позиції називали брак коштів на регулярне ПЛР-тестування на COVID-19. Президент Інгульця готовий допомогти клубам, які не можуть собі дозволити цей непосильний фінансовий тягар (саме таке формулювання написане на офіційному сайті клубу).

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"Минай, Волинь, Гірник-Спорт, Авангард, Балкани, Кремінь, Металург, Миколаїв, Чорноморець нехай звертаються по допомогу. Сьогодні той день, коли нужденним подаю...", – цитує Поворознюка офіційний сайт Інгульця.

Нагадаємо, Інгулець посідає 4 місце в Першій лізі, яка так і не поновилася після зимової перерви. Доля чемпіонату повинна вирішитися 11 червня – саме тоді пройде позачергова конференція клубів ПФЛ за участю керівництва українського футболу. Клуб із Петрового відчайдушно рветься в УПЛ, погрожуючи у випадку дострокового завершення сезону звернутися навіть до CAS у Лозанні.

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