У матчі 22-го туру УПЛ Оболонь програла Шахтарю з рахунком 0:3, але більше тайму грала в меншості. Головний арбітр Олександр Кальонов після підказки VAR вилучив хавбека "пивоварів" Сергія Суханова, який грубо зіграв проти Мар'яна Шведа.

Дії суддівської бригади, а особливо арбітра VAR Віктора Копієвського не сподобалися президенту київського клубу Олександру Слободяну.

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"Ми розпочали матч непогано. У Суханова були два моменти, які він не реалізував. Зрозуміло, що гра із Шахтарем – це певні уроки для нашої команди. Ми повинні від таких ігор зростати і робити висновки. Не тільки гравці, але й тренери зокрема. Але окремі футболісти зовсім невдало зіграли. Ми привезли голи самі собі.

Хочу сказати, що за останні 25 років у нашому футбольному суддівстві мало що змінилося. Ми робили офіційні запити до УАФ і писали, щоби нам не ставили таких рефері, як Копієвський чи Іванов. Якимось чином сьогодні на VAR сидів Копієвський. Думаю, що він і вплинув на вилучення нашого гравця. А потім ми грали вдесятьох.

Звичайно, у меншості грати проти технічної команди з гравцями міжнародного класу непросто. За 25 років нічого не змінилося. Якщо колись у нас дві команди були фаворитами за чемпіонство і боролися, щоби потрапити в Лігу чемпіонів. Одна завжди користувалася владою, а інша – роботою суддів. Через велику кількість років ця робота з рефері залишається і навіть була у сьогоднішній грі. Рефері керували гравці Шахтаря.

Так, там була серйозна боротьба. Але в такому випадку дають жовту картку, а не червону. Суддя нібито з Мілана приїхав. Але він не бачить італійського футболу і як там судять Серію А. Мабуть, і не бачив роботу рефері в АПЛ. Ще раз хочу сказати, що на червону картку той епізод не тягнув. Але нам потрібно робити висновки і йти далі. Важко було сподіватися, що ми переможемо Шахтар, але поборотися за нічию можна було. Але помилок припустилися як гравці, так і тренери. Ну і судді також вплинули на результат цього матчу.

Про що говорив з тренерським штабом після гри? Я вказував на їхні помилки. Розбір польотів зразу по гарячих слідах. Ми вже давно говоримо, як потрібно комплектувати команду і на які позиції потрібно мати гравців. Команда пропускає дуже багато після стандартів і дуже багато програє верхових м’ячів. А щоби поборотися за ці єдиноборства, нам потрібні ці гравці.

Я би міг говорити, як окремі люди впливають на такі матчі, як з Шахтарем. Не можна, щоби гравці на полі керували суддями. Наші гравці мовчать, ніби води у рот набрали, а ті без кінця ойкають, падають і встають. А рефері показує картки і роздає їх направо-наліво.

Наша команда менш досвідчена. Нашим гравцям і тренерам теж потрібно робити висновки правильно. Ну, як мінімум, треба підказувати на полі один одному. Чи можна робити передачу, чи гравець сам стоїть, і так далі. Треба користуватися підказками. В той же час потрібно впливати і тиснути на суддю так, як це робить Шахтар", – цитує Олександра Слободяна NV.

Після 22-х туру УПЛ Оболонь набрала 18 очок і йде в зоні перехідних матчів. Команда Валерія Іващенка посідає 13 місце турнірної таблиці.

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