В матче 22-го тура УПЛ Оболонь проиграла Шахтеру со счетом 0:3, но больше тайма играла в меньшинстве. Главный арбитр Александр Каленов после подсказки VAR удалил хавбека "пивоваров" Сергея Суханова, который грубо сыграл против Марьяна Шведа.

Действия судейской бригады, а особенно арбитра VAR Виктора Копиевского не понравились президенту киевского клуба Александру Слободяну.

Оболонь – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча с дублем и ассистом Шведа

"Мы начали матч неплохо. У Суханова были два момента, которые он не реализовал. Понятно, что игра с Шахтером – это определенные уроки для нашей команды. Мы должны от таких игр расти и делать выводы. Не только игроки, но и тренеры в частности. Но отдельные футболисты совсем неудачно сыграли. Мы привезли голы сами себе.

Хочу сказать, что за последние 25 лет в нашем футбольном судействе мало что изменилось. Мы делали официальные запросы в УАФ и писали, чтобы нам не ставили таких рефери, как Копиевский или Иванов. Каким-то образом сегодня на VAR сидел Копиевский. Думаю, что он и повлиял на удаление нашего игрока. А потом мы играли вдесятером.

Конечно, в меньшинстве играть против техничной команды с игроками международного класса непросто. За 25 лет ничего не изменилось. Если когда-то у нас две команды были фаворитами за чемпионство и боролись, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Одна всегда пользовалась властью, а другая – работой судей. Спустя большое количество лет эта работа с рефери остается и даже была в сегодняшней игре. Рефери руководили игроки Шахтера.

Да, там была серьезная борьба. Но в таком случае дают желтую карточку, а не красную. Судья якобы из Милана приехал. Но он не видит итальянского футбола и как там судят Серию А. Видимо, и не видел работу рефери в АПЛ. Еще раз хочу сказать, что на красную карточку тот эпизод не тянул. Но нам нужно делать выводы и идти дальше. Тяжело было надеяться, что мы победим Шахтер, но побороться за ничью можно было. Но ошибки допустили как игроки, так и тренеры. Ну и судьи также повлияли на результат этого матча.

О чем говорил с тренерским штабом после игры? Я указывал на их ошибки. Разбор полетов сразу по горячим следам. Мы уже давно говорим, как нужно комплектовать команду и на какие позиции нужно иметь игроков. Команда пропускает очень много после стандартов и очень много проигрывает верховых мячей. А чтобы побороться за эти единоборства, нам нужны эти игроки.

Я бы мог говорить, как отдельные люди влияют на такие матчи, как с Шахтером. Нельзя, чтобы игроки на поле руководили судьями. Наши игроки молчат, будто воды в рот набрали, а те без конца ойкают, падают и встают. А рефери показывает карточки и раздает их направо-налево.

Наша команда менее опытная. Нашим игрокам и тренерам тоже нужно делать выводы правильно. Ну, как минимум, надо подсказывать на поле друг другу. Можно ли делать передачу, или игрок сам стоит, и так далее. Надо пользоваться подсказками. В то же время нужно влиять и давить на судью так, как это делает Шахтер", – цитирует Александра Слободяна NV.

После 22-х тура УПЛ Оболонь набрала 18 очков и идет в зоне переходных матчей. Команда Валерия Иващенко занимает 13 место турнирной таблицы.

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