Швед почав проявляти активність з перших хвилин – Кичак рятував від удару Мар'яна під поперечку зі штрафного. Воротар впорався ще й з класним добиванням Коноплі в іншому епізоді. Але на 16-й хвилині Шахтар повів у рахунку – Швед віддав класну передачу на Сікана, а той обіграв голкіпера та закотив м'яч у порожні ворота.

Шахтар здобув сьому перемогу поспіль в УПЛ, розгромивши Оболонь – нестримний Швед оформив 2+1 та вилучення для суперника

На 45-й хвилині Мар'ян забив і сам – вінгер скористався жахливою грою Оболоні в захисті. Перед перервою Суханов отримав пряму червону за грубий фол проти Шведа. Вже наприкінці другого тайму Мар'ян обігрався в стінку з Траоре та легко переграв Кічака.