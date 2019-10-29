Реднапп потрапив у лікарню після матчу Тоттенхема – у фахівця застряг навушник

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп зазнав курйозної травми.

Лікарі діставали уламок навушника з вуха Харрі Реднаппа, повідомляє The Sun.

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Інцидент трапився ще 5 жовтня після матчу Брайтон – Тоттенхем (3:0). 72-річний фахівець працював експертом на BT Sport. Після ефіру Реднапп спробував дістати навушник, але той розламався. Залишки пристрою намагались дістати працівники каналу за допомогою пласкогубців, але лише погіршили становище. Тоді було прийняте рішення везти фахівця в лікарню.

"Мені довелося їхати в місцеву лікарню щоб витягнути уламок, тому що чим більше хлопці намагалися допомогти, тим глибше заштовхували його всередину. У будь-якому випадку, зараз в моєму вусі порожньо", – прокоментував інцидент Реднапп.

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