Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла через його надмірний травматизм

Манкуніанці вирішили не викидати грошей на вітер, зважаючи на хитке здоров’я півзахисника Реала Гарета Бейла.

Керівництво Манчестер Юнайтед і головний тренер команди Уле Гуннар Сульшер не зацікавлені у придбанні нападника мадридського Реала Гарета Бейла, повідомляє Daily Mail. У клубі вважають цей трасфер занадто ризикованим, зважаючи на історію травм 30-річного валійця.

Бейл заборонив Реалу поширювати інформацію про свою травму

Раніше стало відомо, що Реал не полишить спроб підписати півзахисника манкуніанців Поля Погба і готовий віддати за француза 100 млн євро і Бейла.

У нинішньому сезоні Гарет забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі в 6 матчах іспанської Прімери. Зараз форвард відновлюється після м'язової травми. Контракт Бейла з Реалом розрахований до 30 червня 2022 року.

Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті