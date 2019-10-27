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Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла через його надмірний травматизм

13:35 118 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла через його надмірний травматизм
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Манкуніанці вирішили не викидати грошей на вітер, зважаючи на хитке здоров’я півзахисника Реала Гарета Бейла.

Керівництво Манчестер Юнайтед і головний тренер команди Уле Гуннар Сульшер не зацікавлені у придбанні нападника мадридського Реала Гарета Бейла, повідомляє Daily Mail. У клубі вважають цей трасфер занадто ризикованим, зважаючи на історію травм 30-річного валійця.

Бейл заборонив Реалу поширювати інформацію про свою травму

Раніше стало відомо, що Реал не полишить спроб підписати півзахисника манкуніанців Поля Погба і готовий віддати за француза 100 млн євро і Бейла.

У нинішньому сезоні Гарет забив 2 м'ячі і віддав 2 результативні передачі в 6 матчах іспанської Прімери. Зараз форвард відновлюється після м'язової травми. Контракт Бейла з Реалом розрахований до 30 червня 2022 року.

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Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Гарет Бейл Гарет Бейл Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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