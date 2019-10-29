Реднапп попал в больницу после матча Тоттенхэма – у специалиста застрял наушник

Известный английский наставник Харри Реднапп получил курьезную травму.

Врачи доставали обломок наушника из уха Харри Реднаппа, сообщает The Sun.

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Инцидент произошел еще 5 октября после матча Брайтон – Тоттенхэм (3:0). 72-летний специалист работал экспертом на BT Sport. После эфира Реднапп попытался достать наушник, но тот разломился. Остатки устройства пытались достать работники канала с помощью плоскогубцов, но только ухудшили положение. Тогда было принято решение везти специалиста в больницу.

"Мне пришлось ехать в местную больницу чтобы вытащить обломок, так как чем больше ребята пытались помочь, тем глубже заталкивали его внутрь. В любом случае, сейчас в моем ухе пусто", – прокомментировал инцидент Реднапп.

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