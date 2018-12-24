Реднапп – про ван Дейка: Це Террі, Фердінанд і Відіч в одній іпостасі

Колишній керманич Вест Хема, Тоттенхема, Портсмута та низки інших англійських клубів Харрі Реднапп висловив захоплення грою оборонця Ліверпуля Вірджила ван Дейка, порівнявши його з легендами Прем'єр-ліги.

"Минула половина сезону, та наразі ніхто навіть не наблизився до ван Дейка в гонитві за званням гравця року в Англії. Уявіть найкращих оборонців в історії Прем'єр-ліги: Джон Террі, Ріо Фердінанд, Неманья Відіч. Так ось: ван Дейк – це всі вони в одній іпостасі.

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Читає гру, як Террі, має чудовий довгий пас, швидкий, як Ріо. Хай Вірджил і не має агресії Відіча, але в нього такий же бійцівський дух і бажання перемагати. Він спокійний, врівноважений, чудово грає в повітрі, а також є лідером на полі.

Лише трофеїв ван Дейку не вистачає для того, щоб стати великим. Минулого сезону він був у фіналі Ліги чемпіонів, але цьогоріч він може стати чемпіоном в АПЛ", – розповів Реднапп в інтерв'ю Daily Mail.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Вірджил ван Дейк провів усі 18 матчів у чемпіонаті, забивши 1 гол. Оборона Ліверпуля є найнадійнішою у лізі – "червоні" пропустили лише 7 м'ячів за 18 турів.

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