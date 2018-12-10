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УЄФА назвав претендентів на потрапляння до символічної команди року

16:12 183 Читать на русском
УЄФА назвав претендентів на потрапляння до символічної команди року
ФК Реал

УЄФА розпочав голосування за потрапляння до символічної команду року. На 11 місць в команді претендують 50 футболістів.

Редактори і репортери UEFA.com склали шорт-лист на основі виступів футболістів на внутрішній і міжнародній аренах, а також в єврокубках – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Суперкубку УЄФА.

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Серед претендентів найбільше гравців Реала – 9. Далі йдуть Барселона (7), Атлетіко та Ліверпуль (по 6), Ювентус (4), Манчестер Сіті та Парі Сен-Жермен (по 3). Баварія, Челсі Марсель, Рома і Тоттенхем (по 2) і по одному представнику у Манчестер Юнайтед та Наполі.

Зібрати свою символічну збірну року УЄФА можна за цим посиланням.

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Воротарі: Аліссон (Рома/Ліверпуль), Кейлор Навас (Реал), Уго Льоріс (Тоттенхем), Ян Облак (Атлетіко), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Захисники: Каліду Кулібалі (Наполі), Серхіо Рамос, Марсело, Рафаель Варан (всі – Реал), Джорджо К'єлліні (Ювентус), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Жерар Піке, Самюель Умтіті, Жорді Альба (всі – Барселона), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Дієго Годін, Лукас Ернандес, Хосе Марія Хіменес (всі – Атлетіко), Костас Манолас (Рома), Йозуа Кімміх (Баварія)

Півзахисники: Лука Модріч, Тоні Кроос, Каземіро, Іско (всі – Реал), Кевін Де Брюйне, Давід Сілва (обидва – Манчестер Сіті), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Еден Азар, Н'Голо Канте (обидва – Челсі), Міралем П'яніч (Ювентус), Джеймс Мілнер (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Іван Ракітіч (Барселона), Флоріан Товен, Дімітрі Пайє (обидва – Марсель)

Форварди: Кріштіану Роналду (Реал/Ювентус), Ліонель Мессі, Луїс Суарес (обидва – Барселона), Неймар, Кіліан Мбаппе, Едінсон Каван (всі – ПСЖ), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Мохамед Салах, Роберто Фірміно, Садьйо Мане (всі – Ліверпуль), Гарет Бейл (Реал), Едін Джеко (Рома), Харрі Кейн (Тоттенхем), Пауло Дибала (Ювентус), Антуан Грізманн (Атлетіко).

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