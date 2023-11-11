– Що більше любив футболіст Ребров – забивати чи асистувати?

– Асистувати.

Ребров прокоментував призначення Шовковського наставником Динамо

– Найсильніший футболіст, з яким доводилось грати?

– Ну... Напевно, це тільки Андрій Шевченко, з яким я дійсно відчував себе дуже впевнено.

– На кого з сучасних зірок схожий футболіст Ребров?

– Мессі.

– Що більше любить Ребров-тренер? Перемогу 1:0 чи 4:3?

– Я люблю баланс. Щоб і надійність в обороні, і ефективність в атаці.

– Кого з сучасних зірок взяли б у збірну України зараз?

– Мессі.

– Скільки матчів за вихідні переглядаєте?

– Дуже багато. Навіть дружина каже, що раніше стільки футболу не дивився.

– З ким проводите більше часу: з Вісенте Гомесом чи дружиною?

– З дружиною, але також багато з Вісенте та Унаї Мельгосою, – сказав Ребров у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, попереду у збірної України надважливий поєдинок проти Італії, в якому вирішуватиметься доля путівки на Євро-2024. Зустріч відбудеться 20 листопада о 21:45.

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