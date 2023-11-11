Ребров зізнався, кого з сучасних зірок взяв би у збірну України
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров дав відповідь на бліц-опитування.
– Що більше любив футболіст Ребров – забивати чи асистувати?
– Асистувати.
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– Найсильніший футболіст, з яким доводилось грати?
– Ну... Напевно, це тільки Андрій Шевченко, з яким я дійсно відчував себе дуже впевнено.
– На кого з сучасних зірок схожий футболіст Ребров?
– Мессі.
– Що більше любить Ребров-тренер? Перемогу 1:0 чи 4:3?
– Я люблю баланс. Щоб і надійність в обороні, і ефективність в атаці.
– Кого з сучасних зірок взяли б у збірну України зараз?
– Мессі.
– Скільки матчів за вихідні переглядаєте?
– Дуже багато. Навіть дружина каже, що раніше стільки футболу не дивився.
– З ким проводите більше часу: з Вісенте Гомесом чи дружиною?
– З дружиною, але також багато з Вісенте та Унаї Мельгосою, – сказав Ребров у коментарі ВЗБІРНА.
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