Ребров признался, кого из современных звезд взял бы в сборную Украины
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров дал ответ на блиц-опрос.
– Что больше любил футболист Ребров – забивать или ассистировать?
– Ассистировать.
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– Самый сильный футболист, с которым приходилось играть?
– Ну... Наверное, это только Андрей Шевченко, с которым я действительно чувствовал себя очень уверенно.
– На кого из современных звезд похож футболист Ребров?
– Месси.
– Что больше любит Ребров-тренер? Победу 1:0 или 4:3?
– Я люблю баланс. Чтобы и надежность в обороне, и эффективность в атаке.
– Кого из современных звезд взяли бы в сборную Украины сейчас?
– Месси.
– Сколько матчей за выходные просматриваете?
– Очень много. Даже жена говорит, что раньше столько футбола не смотрел.
– С кем проводите больше времени: с Висенте Гомесом или женой?
– С женой, но также много с Висенте и Унаи Мельгосой, – сказал Ребров в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, впереди у сборной Украины важнейший поединок против Италии, в котором будет решаться судьба путевки на Евро-2024. Встреча состоится 20 ноября в 21:45.
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