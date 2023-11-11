– Что больше любил футболист Ребров – забивать или ассистировать?

– Ассистировать.

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– Самый сильный футболист, с которым приходилось играть?

– Ну... Наверное, это только Андрей Шевченко, с которым я действительно чувствовал себя очень уверенно.

– На кого из современных звезд похож футболист Ребров?

– Месси.

– Что больше любит Ребров-тренер? Победу 1:0 или 4:3?

– Я люблю баланс. Чтобы и надежность в обороне, и эффективность в атаке.

– Кого из современных звезд взяли бы в сборную Украины сейчас?

– Месси.

– Сколько матчей за выходные просматриваете?

– Очень много. Даже жена говорит, что раньше столько футбола не смотрел.

– С кем проводите больше времени: с Висенте Гомесом или женой?

– С женой, но также много с Висенте и Унаи Мельгосой, – сказал Ребров в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, впереди у сборной Украины важнейший поединок против Италии, в котором будет решаться судьба путевки на Евро-2024. Встреча состоится 20 ноября в 21:45.

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