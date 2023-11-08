"Почнемо з того, що навколо цієї історії роздули якусь неймовірну зраду, корупційну схему з боку збірної Італії та УЄФА. Буцімто зроблено все, щоб нас викинути, тому що Україна не може відпочивати перед матчем проти "Скуадри Адзурри", це нерівні умови для великої Італії. Насправді інформація подана максимально криво.

Сікан ризикує не поїхати до збірної України на вирішальну битву з Італією – прогноз спортивного лікаря

Десь, здається, років 10 тому відбулася офіційна централізація телеправ національних асоціацій до УЄФА. Що це означає? Що всі асоціації передають права на трансляції до УЄФА, а УЄФА ці трансляції організовує і потім перераховує раз на рік гроші кожній асоціації. Враховуючи те, що є 5 офіційних вікон для проведення матчів збірних (березень, червень, вересень, жовтень і листопад), по 2 слоти на кожне вікно, то враховується ця кількість матчів в особистих контрактах між асоціацією та УЄФА з розрахунку 10 матчів на рік. УАФ має контракт з УЄФА на ці трансляції на 6 років і на 60 матчів – тобто в середньому 10 матчів на рік.

Хотів би конкретизувати, що немає ніякого обов'язку. Немає жодних "must'ів" і жодних "have'ів". Є ситуація, за якої, якщо ти, наприклад, не зіграєш якийсь матч – УЄФА просто не доплатить тобі ці гроші чи вирахує з суми контракту на рік якусь певну суму. Одну десяту, як я розумію. І тут ситуація в тому, що УАФ вже порушувала ці домовленості, але жодних санкцій там не було.

Що відбулося з матчем з Брентфордом? Давайте просто зрозуміємо, тому що зараз дехто каже: "Стоп, ми вже зіграли 9 матчів, Брентфорд був, і Італія – десята, не треба грати з Лехією". Поєдинок проти англійців був підсумком персональної домовленості Петракова з Брентфордом. І цей матч дістався штабу Ротаня просто у спадок – вони не могли його не зіграти, тому що вже був документ про це.

УЄФА сказав тоді: "Нас не цікавить цей матч взагалі. Ми знаємо, що ви зіграєте додатковий третій слот у червні проти Німеччини – супер, ми беремо його". Але, якщо матч проти Брентфорда не рахувати, то в нас зараз 8 матчів. З Італією – 9-й, і потрібен 10-й, щоб УЄФА нас потім просто не оштрафував.

А зараз давайте про головне. Чи знав тренерський склад збірної, чи знала федерація, що треба буде грати цей матч? Відповідь: "Так, всі це знали". Ще за 2 місяці до цього періоду вони знали, що буде матч 16 або 17 листопада. І планувалося зіграти з однією зі збірних, але, за моєю інформацією, в певних фінансових аспектах ця угода зірвалася.

Постало питання: проти кого грати? Перший варіант був – грати проти Славії у Празі. Але виявилося, що там немає гідних умов для тренування збірної, і цей варіант було скасовано. Другий варіант – Лехія Гданськ. Домовленість з Лехією була місяць чи півтора тому. Лише потім на зв'язок вийшла федерація футболу Лаоса, запитала, які умови, їм відповіли: "Хлопці, пізно, граємо з Лехією.

Тому, як ви розумієте, історія про те, що хтось нас примушує грати проти Лаоса – це, м'яко кажучи, маячня. Всі знали, що цей матч буде у ці терміни, і вже давно знають, з ким цей матч буде в ці терміни", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

УЄФА знайшов збірній України абсурдного суперника – подробиці скандалу у відборі Євро-2024 з подачі Італії