Чемпіонат Бельгії, 28-й тур

Гент – Брюгге – 0:4

Голи: Дост, 52, 67, Кетеларе, 63, Перес, 81

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Брюгге на виїзді влаштував для Гента справжнє пекло. Якщо ще до перерви господарі навіть атакували більше за суперника, то другий тайм підопічні Ванхазебрука повністю провалили.

Гості відзначились 4-ма м'ячами, Гент навіть не зміг відповісти голом престижу. У стартовому складі "постраждалих" вийшли одразу двоє представників збірної України – Роман Яремчук та Роман Безус, останнього тренер замінив на 69-й хвилині. За гостей у старті з'явився Едуард Соболь, але у перерві українця замінили.

Перемога закріпила Брюгге лідером турнірної таблиці, Гент залишився на 11-й сходинці.

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