"Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском Динамо, то я могу назвать, сколько у нас было форвардов. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля.

Ребров раскрыл основную причину, почему отказался возглавить Динамо летом

Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал. Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: либо он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основе.

Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда говорю честно, что никто им не гарантирует места в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом, и сейчас я рад за его успехи", – признался Ребров в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Яремчук находился в структуре Динамо в течение 2012-2017 годов. За это время форвард сыграл за основу "бело-синих" всего 11 матчей. Из Киева Роман перебрался в Гент, в текущем сезоне провел за "буйволов" 34 матча, в которых отметился 18 голами и 5 ассистами.

Яремчук не спас Гент от позорного поражения – Брюгге сильнее в бельгийском "дерби" украинцев