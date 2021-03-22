"Чи утримував мене контракт із Ференцварошем? Звичайно. Якби ця пропозиція була трошки в інший час... Вона була за кілька тижнів до старту кваліфікації Ліги чемпіонів. Я вірив у свою команду, не можу сказати, що на 100% був упевнений в тому, що потрапимо до групової стадії, але це був наступний етап моєї роботи.

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Мені подобалося і подобається працювати з Ференцварошем, я не міг покинути цю команду, тому що ось зараз терміново потрібен тренер київському Динамо. Я люблю Динамо, але найголовніше, що ця пропозиція була трішки невчасною. Чи образився Суркіс? Це ви у нього запитайте. Згодом все проходить. Хтось на щось ображається, але час все розставляє на свої місця. Подивимося", – зізнався Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

До слова, "Фраді" українського фахівця лідирує у чемпіонаті Угорщини, випереджаючи найближчого конкурента на 13 пунктів, а це означає, що Сергій Ребров впевнено крокує до третього чемпіонства поспіль.

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