Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відповів на чергове питання щодо його співпраці з клубом з ОАЕ.

Раніше кілька джерел, зокрема і інсайдер Фабріціо Романо, стверджували, що Ребров вже підписав контракт з УАФ та очолить збірну України найближчим часом.

Ребров очолить збірну України – джерело повідомило про підписання контракту і деталі співпраці

"Можу запевнити вас, що моя любов до Аль-Айна не має меж. Мій контракт досі чинний та спливає через місяць", – відповів Ребров на питання стосовно можливого продовження угоди з Аль-Айном.

Нагадаємо, збірна України залишається без наставника після відходу з команди Олександра Петракова. Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера був Руслан Ротань, який возив "синьо-жовтих" на Туманний Альбіон на перший матч відбору до Євро-2024 проти Англії (0:2).

Ярмоленко і Ко програли у матчі-відповіді Кубка ліги ОАЕ – поразка не завадила Реброву потрапити у фінал