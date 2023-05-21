Аль-Наср переграв у матчі-відповіді Аль-Айн у півфіналі Кубка ліги ОАЕ. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок ліги ОАЕ. 1/2 фіналу, другий матч

Аль-Наср – Аль-Айн – 1:0 (2:4 за сумою двох матчів)

Гол: Таарабт, 59.

Підопічні Сергія Реброва в першому матчі здобули блискучу перемогу над суперником (4:1). Комфортна перевага в три м'ячі дозволила команді українця не нервувати і спробувати провести матч-відповідь за своїм сценарієм.

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В першому таймі господарі рішуче були налаштовані забити швидкий гол, проте оборона команди Реброва діяла достатньо надійно. Аль-Айн кілька гострих моментів біля своїх воріт все ж допустив, врятував голкіпер. У другому таймі підопічні українця взяли гру під свій контроль та більше створювали в атаці. Однак тим, що Аль-Айн розкрився, скористався Аль-Наср. На 59 хвилині Таарабт в другому матчі поспіль відзначився голом. Здавалось, що голкіпер Еїса бачив момент удару, він не зміг впоратися з ним. Вінгер Андрій Ярмоленко провів на полі 82 хвилини та результативними діями не відзначився.

Поразка не завадила команді Реброва здобути путівку у фінал Кубка ліги ОАЕ, де вони зіграють з переможцем пари Аль-Джазіра – Аль-Шарджа.

تاعرابت يسجل الهدف الأول لـ #النصر من تسديدة تصطدم بـ إيرك وتغير اتجاهها وتسكن الشباك#النصر_العين..#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/D4JBoGdfYi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 21, 2023

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