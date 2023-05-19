Збірна України зазнає чималих змін вже з наступного тижня. Головна з них – "синьо-жовтих" очолить Сергій Ребров, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

Ребров підписав контракт зі збірною України, – Романо

Відомі імена тих, хто увійде до тренерського штабу Сергія Станіславовича: Вісенте Гомес (старший асистент), Альберто Босх, Гліб Платов (обидва – асистенти). Тренером воротарів з великою ймовірністю стане Рустам Худжамов, але позиція остаточно ще не узгоджена.

Зазначається, що термін роботи Реброва в збірній України розрахований на відбіркові цикли Євро-2024 та ЧС-2026. За обопільною згодою контракт може бути продовжений ще на два цикли – до ЧС-2030 включно. Структуру єдиної моделі збірних України вибудовуватиме Унаї Мельгоса, який може очолити збірну України U-21.

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