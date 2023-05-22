Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров ответил на очередной вопрос относительно его сотрудничества с клубом из ОАЭ.

Ранее несколько источников, в том числе и инсайдер Фабрицио Романо, утверждали, что Ребров уже подписал контракт с УАФ и возглавит сборную Украины в ближайшее время.

Ребров возглавит сборную Украины – источник сообщил о подписании контракта и деталях сотрудничества

"Могу заверить вас, что моя любовь к Аль-Айну не имеет границ. Мой контракт до сих пор действует и истекает через месяц", – ответил Ребров на вопрос о возможном продлении соглашения с Аль-Айном.

Напомним, сборная Украины остается без наставника после ухода из команды Александра Петракова. Временно исполняющим обязанности главного тренера был Руслан Ротань, который возил "сине-желтых" на Туманный Альбион на первый матч отбора к Евро-2024 против Англии (0:2).

Ярмоленко и Ко проиграли в ответном матче Кубка лиги ОАЭ – поражение не помешало Реброву попасть в финал