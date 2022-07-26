Українські представники Аль-Айна Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров зустрілись зі співвітчизниками після спарингу в Німеччині.

Після матчу Аль-Айна та Ханкофен-Хайлінга команду з ОАЕ вийшли підтримати українські вболівальники.

Ярмоленко переможно дебютував за Аль-Айн

До них підійшли зіркові співвітчизники – Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров, які сфотографувались з синьо-жовтою групою підтримки. Світлину ж опублікували у клубному Instagram.

Додамо, що дебютний матч Ярмоленка за нову команду завершився мінімальною перемогою над німецькою командою. Перший офіційний матч Аль-Айна в сезоні 2022/23 запланований на 2 вересня.

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