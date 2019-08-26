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Ребров взяв на себе провину за розгромну поразку Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини

13:11 927 Читать на русском
Ребров взяв на себе провину за розгромну поразку Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини
Сергій Ребров / Ференцварош

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку своєї команди у чемпіонаті Угорщини проти Академії Пушкаша.

"Складно говорити про цей матч. Ми грали досить добре в першій половині, створювали моменти, але, на жаль, не реалізували їх.

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У другому таймі була велика різниця в інтенсивності гри суперника і нашої гри. Ми поговоримо з гравцями про те, що сталося зараз, і виправимо ці помилки під час тренувань.

Суперник хотів виграти більше. Кожен повинен запитати себе, чому це так. Всі голи ми пропустили через власні помилки, ми контролювали гру, але, можливо, сьогодні не вистачало майстерності.

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Ми ввели багато нових гравців до складу, але це не причина поразки. У нас немає команди А чи Б. Вся відповідальність за такий результат на мені. Будемо виправляти помилки", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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