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Бобко асистом допоміг Окжетпесу сенсаційно здолати Кайрат Есеоли

19:29 264 Читать на русском
Бобко асистом допоміг Окжетпесу сенсаційно здолати Кайрат Есеоли
Іван Бобко віддав асист

Окжетпес мінімально переміг Кайрат в 24-му турі казахської першості. Українець Іван Бобко віддав гольовий пас.

Чемпіонат Казахстану, 24 тур

Кайрат – Окжетпес – 0:1

Гол: Зоріч, 6

Окжетпес на виїзді переміг Кайрат завдяки голу Зоріча вже в дебюті матчу 24-го туру чемпіонату Казахстану. Чорногорський півзахисник вдало замкнув подачу з флангу на 6-й хвилині гри.

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Зазначимо, що гольова передача в активі Івана Бобка, який місяць тому підписав контракт з Окжетпесом. Нагадаємо, українець раніше виступав за Металіст та Чорноморець, а останньою його командою була шведська АФК Ескільстуна.

У складі Кайрата зіграв Адерінсола Есеола, але українець, як і вся команда, результативними діями не відзначився.

Кайрат втратив шанс вийти в лідери чемпіонату – у команди Есеоли залишилося 47 очок. Окжетпес набрав 30 балів – це 8-ма сходинка.

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