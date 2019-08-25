Бобко асистом допоміг Окжетпесу сенсаційно здолати Кайрат Есеоли

Окжетпес мінімально переміг Кайрат в 24-му турі казахської першості. Українець Іван Бобко віддав гольовий пас.

Чемпіонат Казахстану, 24 тур

Кайрат – Окжетпес – 0:1

Гол: Зоріч, 6

Окжетпес на виїзді переміг Кайрат завдяки голу Зоріча вже в дебюті матчу 24-го туру чемпіонату Казахстану. Чорногорський півзахисник вдало замкнув подачу з флангу на 6-й хвилині гри.

Коноплянка перейде в Бешикташ за 3 млн євро, – турецький журналіст

Зазначимо, що гольова передача в активі Івана Бобка, який місяць тому підписав контракт з Окжетпесом. Нагадаємо, українець раніше виступав за Металіст та Чорноморець, а останньою його командою була шведська АФК Ескільстуна.

У складі Кайрата зіграв Адерінсола Есеола, але українець, як і вся команда, результативними діями не відзначився.

Кайрат втратив шанс вийти в лідери чемпіонату – у команди Есеоли залишилося 47 очок. Окжетпес набрав 30 балів – це 8-ма сходинка.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут – українець став одним з найкращих у виїзному матчі АПЛ