"Я б сказав, що трансфер капітана збірної України Андрія Ярмоленка в Аль-Айн став досить неочікуваним, але я вдячний нашим керівникам за те, що їм вдалося переконати такого кваліфікованого виконавця. З того часу, як я тут працюю, Аль-Айн не підписав жодного іноземця віком за 30 років. На думку клубу, такі футболісти їдуть до ОАЕ догравати, в них не вистачає мотивації.

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Проте, я переконав у тому, що в Андрія з цим не буде жодних проблем. Поспілкувавшись з Ярмоленком, представники Аль-Айну самі все зрозуміли. Для українського футболу це теж подія, адже капітан збірної стане нашим першим зірковим гравцем у місцевому чемпіонаті. Хто б що не говорив, я вважаю, що тут досить сильна ліга, в якій виступають кваліфіковані легіонери. В основному, це бразильці та аргентинці.

Я не вважаю, що збірна України через переїзд Ярмоленка в ОАЕ щось втратить. Навпаки, тут, ще раз зауважу, цікавий чемпіонат, і конкуренція в ньому не гірша, ніж, приміром, очікується в УПЛ. По-друге, я сказав Андрію, коли він зі мною радився, що на першому місці в нього, батька трьох дітей, повинна бути родина. Будь-який футболіст в 32 роки має нею опікуватися в першу чергу.

Далі. Я не довіряю чуткам, які ще кудись сватали Ярмоленка. Так, була інформація в ЗМІ, але не було офіційних коментарів, а також слів самого Андрія. Тому вважаю взагалі недоречними закиди на адресу футболіста щодо того, що він не патріот – не захотів повертатися до України. Хай всі так допомагають своїй країні та своєму рідному місту, як це робить Ярмоленко. Скажу відверто, коли на самому початку війни я відкрив фонд допомоги Україні, то Андрій був першим, хто перекинув туди гроші. Я бачив ту суму, і вона була досить суттєвою.

Своєю грою Андрій Ярмоленко буде постійно привертати увагу до нашої країни. Тут досить велика українська діаспора, але тепер на матчах Аль-Айну ви побачите ще більше синьо-жовтих прапорів", – сказав Ребров у коментарі Zbirna.com.

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