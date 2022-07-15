"Я бы сказал, что трансфер капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в Аль-Айн стал достаточно неожиданным, но я благодарен нашим руководителям за то, что им удалось убедить такого квалифицированного исполнителя. С тех пор как я здесь работаю, Аль-Айн не подписал ни одного иностранца в возрасте за 30 лет. По мнению клуба, такие футболисты едут в ОАЭ доигрывать, у них не хватает мотивации.

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Однако, я убедил в том, что у Андрея с этим не будет никаких проблем. Пообщавшись с Ярмоленко, представители Аль-Айна сами все поняли. Для украинского футбола это тоже событие, ведь капитан сборной станет первым звездным игроком в местном чемпионате. Кто бы что ни говорил, я считаю, что здесь достаточно сильная лига, в которой выступают квалифицированные легионеры. В основном это бразильцы и аргентинцы.

Я не считаю, что сборная Украины из-за переезда Ярмоленко в ОАЭ что-то потеряет. Напротив, здесь, еще раз замечу, интересный чемпионат, и конкуренция в нем не хуже, чем, например, ожидается в УПЛ. Во-вторых, я сказал Андрею, когда он со мной советовался, что на первом месте у него, отца троих детей, должна быть семья. Любой футболист в 32 года должен о ней заботиться в первую очередь.

Дальше. Я не доверяю слухам, которые еще куда-то сватали Ярмоленко. Да, была информация в СМИ, но не было официальных комментариев, а также слов самого Андрея. Поэтому считаю вообще неуместными упреки в адрес футболиста относительно того, что он не патриот – не захотел возвращаться в Украину. Пусть все так помогают своей стране и родному городу, как это делает Ярмоленко. Скажу откровенно, когда в самом начале войны я открыл фонд помощи Украине, то Андрей был первым, кто перекинул туда деньги. Я видел эту сумму, и она была достаточно существенной.

Своей игрой Андрей Ярмоленко будет постоянно обращать внимание на нашу страну. Здесь достаточно большая украинская диаспора, но теперь на матчах Аль-Айна вы увидите еще больше сине-желтых флагов", – сказал Ребров в комментарии Zbirna.com.

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