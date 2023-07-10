"Початок літа був дуже хорошим. Я провів час удома зі своєю родиною та близькими друзями, за якими дуже сумував.

Забарний взяв участь у презентації домашньої форми Борнмута на новий сезон

Збірній України вдалося здобути дві перемоги у відборі Євро-2024, а мені – забити перший м'яч у національній команді. Я дуже щасливий!

Наша країна дуже втомилась, але народ зібраний і продовжує боротьбу. Для мене кожен матч у збірній – дуже емоційний момент. Я хочу допомагати команді, а всі ми прагнемо подарувати українцям хоча б декілька моментів для посмішки", – цитує Забарного офіційний сайт Борнмута.

Нагадаємо, Ілля відмовився від поїздки на молодіжне Євро, в якому команда Руслана Ротаня зупинилась за крок від фіналу. 20-річний оборонець вирішив максимально підготуватися до нового сезону (оскільки у минулому через травму зіграв лише у 5 матчах). Окрім того, команду нещодавно очолив новий тренер (Андоні Іраола) і Забарний хоче якнайкраще зарекомендувати себе перед новим фахівцем.

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