Півзахисник СК Дніпро-1 Валентин Рубчинський поділився думками, хто з одноклубників міг би підсилити збірну України.

"Хто з СК Дніпро-1 заслуговує на виклик до збірної України? Ми вже другий сезон боремося за чемпіонство і представництво СК Дніпро-1 могло б бути значно більшим, у нас є дуже хороші футболісти.

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Я вважаю, що це Руслан Бабенко, Олександр Філіппов і Олексій Гуцуляк, які можуть створити якісну конкуренцію", – поділився Рубчинський в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 наразі ділить перше місце в УПЛ з Кривбасом (по 34 очки). До збірної України регулярно викликаються Олександр Піхальонок та Олександр Сваток.

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