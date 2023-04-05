У вчорашньому матчі проти Брайтона вдалось дебютувати в рамках АПЛ Іллі Забарному. Колишній оборонець Динамо з'явився на полі на 85-й хвилині матчу. Щоправда, запам'ятався не сталевою стійкістю в обороні, а тим, що дозволив себе покласти на газон юному парагвайцю Хуліо Енсісо, який після цього спокійно розібрався із голкіпером Борнмута. Втім, звинувачувати українця у пропущеному голі не варто.

У паралельній грі Мудрик вдруге за сезон зіграв за Челсі проти Ліверпуля. Михайло повторив своє досягнення з попереднього матчу, нарешті успішно обігравши суперника. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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