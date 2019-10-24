Ребров розповів, чому покинув Динамо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав свій відхід з київського Динамо.

"Чому не захотів продовжувати контракт із Динамо? Можна сказати, що ми не домовилися. Я б із задоволенням працював і далі, але були деякі мої умови, які клуб не захотів виконувати і не пішов на поступки. Не думаю, що буде правильно говорити, що я відмовився від цієї роботи.

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Я люблю Динамо, як і раніше любив, але на той момент бачив, що ситуацію потрібно змінювати. Сказав: або ви повинні змінити тренера, або якісь позиції, умови, які я пропоную", – поділився Ребров в коментарі Трендець.

Нагадаємо, Ребров тренував київське Динамо з квітня 2014 по травень 2017, а нині очолює Ференцварош, з яким став чемпіоном Угорщини.

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