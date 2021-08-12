"Безумовно, був би радий взяти на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але зараз я тут, виконую свій контракт.

Ребров готує Аль-Айн до нового сезону, попри бажання очолити збірну України

Якщо клуб ухвалить рішення, за яким я повинен піти, то, без сумніву, я прийму пропозицію щодо роботи головним тренером збірної України", – цитує фахівця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Сергій Ребров став першим кандидатом УАФ на посаду керманича збірної. Проте, ще 6 червня він підписав контракт із Аль-Айном, в умовах якого немає пункту про можливість покинути ОАЕ заради національної команди.

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