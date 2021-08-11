Вся команда Аль-Айна повернулась з Іспанії в ОАЕ, де запланований третій етап підготовки до сезону 2021/22. Сьогодні, 11 серпня, вже розпочався збір і на ньому був присутній Сергій Ребров.

Петраков погодився очолити збірну України, – ЗМІ

Фотографії з українським фахівцем опублікував офіційний Twitter клубу. Зокрема, Ребров взяв участь у тренуванні та відвідав клубний захід. Сергія вважають фаворитом на місце Андрія Шевченка у збірній України, а сам тренер навіть прилітав у Київ. Втім, фахівець поки не може домовитись про дострокове розірвання контракту з Аль-Айном, а тому "синьо-жовтих" може очолити Олександр Петраков.

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з "Босом" 6 червня, однак не провів жодного офіційного матчу. Перед цим український фахівець три роки працював у Ференцвароші.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною

ضمن برنامج المعسكر "المغلق" في دبي..

نجوم "الزعيم" يوقعون على دفتر حضور ورشة التحكيم



https://t.co/BRSGDJ6cJz #نادي_العين pic.twitter.com/UumPaCTiGF — نادي العين (@alainfcae) August 11, 2021