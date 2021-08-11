Ребров готує Аль-Айн до нового сезону, попри бажання очолити збірну України
Український фахівець Сергій Ребров наразі перебуває у таборі "Боса" та активно готується до старту кампанії.
Вся команда Аль-Айна повернулась з Іспанії в ОАЕ, де запланований третій етап підготовки до сезону 2021/22. Сьогодні, 11 серпня, вже розпочався збір і на ньому був присутній Сергій Ребров.
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Фотографії з українським фахівцем опублікував офіційний Twitter клубу. Зокрема, Ребров взяв участь у тренуванні та відвідав клубний захід. Сергія вважають фаворитом на місце Андрія Шевченка у збірній України, а сам тренер навіть прилітав у Київ. Втім, фахівець поки не може домовитись про дострокове розірвання контракту з Аль-Айном, а тому "синьо-жовтих" може очолити Олександр Петраков.
Нагадаємо, Ребров підписав контракт з "Босом" 6 червня, однак не провів жодного офіційного матчу. Перед цим український фахівець три роки працював у Ференцвароші.
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