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Петряк асистом допоміг Ференцварошу Реброва завдати нищівної поразки Дьошдьєру – Харатін зіграв весь матч

22:45 129 Читать на русском
Петряк асистом допоміг Ференцварошу Реброва завдати нищівної поразки Дьошдьєру – Харатін зіграв весь матч
Ференцварош розтрощив Дьошдьєр

Ференцварош розтрощив Дьошдьєр у 23 турі чемпіонату Угорщини.

У стартовому складі команди Реброва на поле вийшли одразу двоє українців – Іван Петряк та Ігор Харатін.

Голодюк дебютним голом приніс Халадашу перемогу над Гонведом, Кішварда з трьома українцями програла Віді

Підопічні українського спеціаліста почали розгром суперника у середині першого тайму, а вже до перерви рахунок був 3:0. У другому таймі у складі Дьошдьєра з’явився Сергій Шестаков, а Ференцварош забив ще 4 голи.

Харатін та Петряк провели на полі весь поєдинок, а другий віддав результативну передачу у моменті з третім голом, а також заробив пенальті, з якого був забитий шостий м’яч.

Ференцварош вийшов у чвертьфінал Кубка Угорщини – команда Реброва забила у ворота Кішварди ударом з середини поля

Після 23 турів Ференцварош очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини та на 6 очок випереджає Віді. Дьошдьєр на 11-ій сходинці – у зоні вильоту.

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