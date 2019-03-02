Петряк асистом допоміг Ференцварошу Реброва завдати нищівної поразки Дьошдьєру – Харатін зіграв весь матч

Ференцварош розтрощив Дьошдьєр у 23 турі чемпіонату Угорщини.

У стартовому складі команди Реброва на поле вийшли одразу двоє українців – Іван Петряк та Ігор Харатін.

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Підопічні українського спеціаліста почали розгром суперника у середині першого тайму, а вже до перерви рахунок був 3:0. У другому таймі у складі Дьошдьєра з’явився Сергій Шестаков, а Ференцварош забив ще 4 голи.

Харатін та Петряк провели на полі весь поєдинок, а другий віддав результативну передачу у моменті з третім голом, а також заробив пенальті, з якого був забитий шостий м’яч.

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Після 23 турів Ференцварош очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини та на 6 очок випереджає Віді. Дьошдьєр на 11-ій сходинці – у зоні вильоту.