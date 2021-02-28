"Ми бачили один з найкращих перших таймів команди відколи я працюю у Ференцвароші. Хлопці грали дуже добре. Ми могли виграти матч із перевагою у два голи, але у другому таймі ситуація змінилася. Навіть так ми могли переламати перебіг зустрічі, якби реалізували пенальті. Ми не очікували такого другого тайму.

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Помилки приходили одна за одною, ми втрачали впевненість у собі, і МТК ними скористався. Ми добре виступили в першому таймі, показали гарну гру, але матч триває 90 хвилин. Я дуже погано переживаю наші помилки, адже ми аналізували та обговорювали їх з гравцями після схожого матчу з Мезекевешдом (2:2). Перевага у два голи повинна надавати впевненості.

Попри це я пишаюся командою. Хоча ми втрачаємо очки, але все ще очолюємо чемпіонат Угорщини з перевагою в 14-15 очок", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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