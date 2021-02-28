"Мы видели один из лучших первых таймов команды с тех пор как я работаю в Ференцвароше. Ребята играли очень хорошо. Мы могли выиграть матч с преимуществом в два гола, но во втором тайме ситуация изменилась. Даже так мы могли переломить ход встречи, если бы реализовали пенальти. Мы не ожидали такого второго тайма.

Зубков оформил дубль в столичном дерби – мощная пушка шокировала соперника уже на первой минуте

Ошибки приходили одна за другой, мы теряли уверенность в себе, и МТК ими воспользовался. Мы хорошо выступили в первом тайме, показали хорошую игру, но матч длится 90 минут. Я очень плохо переживаю наши ошибки, ведь мы анализировали и обсуждали их с игроками после похожего матча с Мезекевешдом (2:2). Преимущество в два гола должно предоставлять уверенность.

Несмотря на это, я горжусь командой. Хотя мы теряем очки, но все еще возглавляем чемпионат Венгрии с преимуществом в 14-15 очков", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Ференцварош драматично упустил победу – Реброву и Ко не хватило дубля Зубкова