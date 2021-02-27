Угорщина, 23 тур

МТК – Ференцварош – 2:2

Голи: Надь, 55, Варга, 60 (п) – Зубков, 1, 23

Ференцварош не поступався в дербі проти МТК з вересня 2016 року. Не було у планах подібного і сьогодні. Тим паче потрібно було реабілітуватися за поразку Фехервару в Кубку Угорщини.

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Свої наміри підопічні Реброва задекларували вже на першій хвилині. Це Зубков потужно вистрілив з-за меж штрафного у самісіньку дев'ятку. Сам же Олександр і подвоїв перевагу своєї команди на 23-й, розібравшись із захисником та голкіпером.

Однак здобути чергову перемогу не судилося. МТК зумів змінити перебіг зустрічі у другому таймі, забивши двічі за 5 хвилин. Зрештою, нічия не похитнула лідерство Ференцвароша, який все ще має 15 очок переваги над другим місцем. Тим часом, МТК піднявся на третю сходинку.

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