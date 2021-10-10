Українець визнаний найкращим тренером чемпіонату ОАЕ у вересні, інформує прес-служба клубу.

Аль-Айн Реброва драматично втратив очки, перемагаючи 3:0 – перша осічка українця в ОАЕ

Ребров забирає цю нагороду вдруге поспіль. Аль-Айн залишається на вершині таблиці, хоча саме у вересні вперше почав втрачати очки. Команда розписала дві нічиї, дозволивши Аль-Джазірі скоротити відставання до одного очка.

Нагадаємо, Ребров очолив Аль-Айн 6 червня 2021 року, підписавши з арабською командою контракт на один сезон. Фахівця сватали у збірну України, однак домовитися з керівництвом арабського клубу не вдалося.

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