Украинец признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ в сентябре, информирует пресс-служба клуба.

Аль-Айн Реброва драматично потерял очки, побеждая 3:0 – первая осечка украинца в ОАЭ

Ребров забирает эту награду второй раз подряд. Аль-Айн остается на вершине таблицы, хотя именно в сентябре впервые начал терять очки. Команда расписала две ничьи, позволив Аль-Джазире сократить отставание до одного очка.

Напомним, Ребров возглавил Аль-Айн 6 июня 2021-го, подписав с арабской командой контракт на один сезон. Специалиста сватали в сборную Украины, однако договориться с руководством арабского клуба не удалось.

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