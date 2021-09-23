Аль-Айн та Аль-Уруба видали неймовірний матч у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів. Звіт про поєдинок читайте на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ, 5-й тур

Аль-Уруба – Аль-Айн – 3:3

Голи: Мадан, 59, 90+9, Обейд, 68 – Лаба, 29, 38, 43 (пен)

Команда Сергія Реброва ще не втрачала очки у сезоні 2021/22. Продовжити впевнену ходу українському фахівцю завадив Аль-Уруба, хоч і нічого не віщувало біди.

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Перший тайм Аль-Айн розпочав дуже потужно, а Лаба записав до свого активу хет-трик. Здавалось, що "Бос" вже не втратить перемогу у цьому поєдинку, але у суперника були інші плани. Команда несподівано відіграла два м'ячі, але пропустила на 90+3 хвилині. На їхнє щастя, гол був скасований через гру рукою. А вже на 90+9 хвилині Мадан оформив дубль і подарував Аль-Урубу нічию.

Попри мирову, підопічні Реброва залишились на вершині турнірної таблиці з 13-ма заліковими балами. Аль-Уруба набрав 3 очки і покинув зону вильоту.

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Відео голів команди Сергія Реброва: