Сергій Ребров приділяє увагу багатьом вітчизняним клубам на зборах в Туреччині.

Керманич збірної України встиг побувати в таборах Динамо та СК Дніпро-1, а цього разу гостював у Вереса.

Ребров відхилив фантастичні пропозиції з Близького Сходу заради збірної України – тренер міг поєднувати дві посади

"Ребров, його помічники Вісенте Гомес та Альберто Босх відвідали тренування рівенського клубу у Туреччині. За нашою інформацією, ініціатором візиту став спортивний директор Вереса Юрій Габовда. Він попросив Реброва виступити перед гравцями клубу з мотиваційною промовою. Сергій Станіславович не відмовив.

Що цікаво, свого часу Габовда і Ребров були суперниками. Юрій грав за Дебрецен та Халадаш проти Ференцвароша, яким керував український фахівець", – повідомило ТаТоТаке.

Додаткова мотивація Вересу не завадить. Рівненці пішли зимувати на передостанній сходинці УПЛ, набравши всього 12 очок у 16 турах.

"Суркіс послухав і дав добро": Реброва вже вивів на Євро-2024, за Кличка не вболівав, а Марадона, холєра, не прилетів!