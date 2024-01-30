Наставник сборной Украины успел побывать в лагерях Динамо и СК Днепр-1, а на этот раз гостил у Вереса.

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"Ребров, его помощники Висенте Гомес и Альберто Босх посетили тренировку ровенского клуба в Турции. По нашей информации, инициатором визита стал спортивный директор Вереса Юрий Габовда. Он попросил Реброва выступить перед игроками клуба с мотивационной речью. Сергей Станиславович не отказал.

Что интересно, в свое время Габовда и Ребров были соперниками. Юрий играл за Дебрецен и Халадаш против Ференцвароша, которым руководил украинский специалист", – сообщило ТаТоТаке.

Дополнительная мотивация Вересу не помешает. Ровенчане пошли зимовать на предпоследней строчке УПЛ, набрав всего 12 очков в 16 турах.

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