Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров вкотре долучився до збору на користь української армії.

Команда волонтерів "Гуркіт" запустила черговий аукціон на підтримку ЗСУ. Головним лотом на ньому стала футболка збірної України з мапою нашої держави в її законних межах та автографом наставника національної команди Сергія Реброва.

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Пропозиція стартує від 400 гривень. Щоб збільшити шанси на виграш, можна ставити необмежену кількість разів (кратні внески розбиваються: наприклад, 800 грн зараховуються як дві ставки). Аукціон триватиме до 22:00 понеділка 7 серпня. Переможець буде визначений рандомно.

Головна мета збору – гpaнaтoмети для бійців роти "Гонор" легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі" та авто для ЗСУ. Номер картки – 5375 4112 0741 6863.

Нагадаємо, Ребров регулярно приймає участь в акціях на підтримку ЗСУ. Нещодавно Сергій Станіславович відвідав українських військових у київському шпиталі.

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