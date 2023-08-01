Артем Новіков з позивним "Терор" боронив нашу землю від загарбників. Фанат київського Динамо служив розвідником-кулеметником.

Екс-футзалістка збірної України загинула на війні з Росією

Півзахисник киян Денис Гармаш зустрівся з матір'ю загиблого воїна. Пані Олена отримала від 33-річного хавбека футболку з автографом. Як написав у своєму твіттері журналіст Роман Бебех, мама Артема також є фанаткою динамівців, а її улюблений гравець – саме Гармаш.

Нагадаємо, що наразі півзахисник Динамо перебуває в пошуках нового клубу. Гармаш не потрапив до заявки "біло-синіх" на УПЛ.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну