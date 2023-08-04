Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров в очередной раз присоединился к сбору в пользу украинской армии.

Команда волонтеров "Гуркіт" запустила очередной аукцион в поддержку ВСУ. Главным лотом на нем стала футболка сборной Украины с картой нашего государства в ее законных границах и автографом наставника национальной команды Сергея Реброва.

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Предложение стартует от 400 гривен. Чтобы увеличить шансы на выигрыш, можно ставить неограниченное количество раз (кратные взносы разбиваются: например, 800 грн засчитываются как две ставки). Аукцион продлится до 22:00 понедельника 7 августа. Победитель будет определен рандомно.

Главная цель сбора – гранатометы для бойцов роты "Гонор" легендарного батальона "Волки Да Винчи" и авто для ВСУ. Номер карты – 5375 4112 0741 6863.

Напомним, Ребров регулярно принимает участие в акциях в поддержку ВСУ. Недавно Сергей Станиславович посетил украинских военных в киевском госпитале.

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