Сергій Ребров завітав в один з київських медичних закладів, аби підтримати бійців ЗСУ, які перебувають на лікуванні.

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Наставник "синьо-жовтих" передав клініці медичне обладнання, поспілкувався з пораненими, а також подарував футбольні м'ячі з власним автографом та екіпірування національної збірної всім військовим, що проходять лікування у відділенні.

"Це дуже важливо для всіх нас – бути поруч із нашими воїнами. Я багато спілкуюся з ними, і вони часто згадують мої минулі матчі. Але я завжди кажу, що наразі саме вони – герої, і для мене честь – відвідувати їх. Я завжди розпитую бійців, де і як сталося поранення, як іде одужання. Це дійсно важливо для мене, адже кожен хлопець, який зараз перебуває тут, – справжній герой. А ми, кожен на своєму місці, маємо робити все для України, для перемоги", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, після приходу у національну збірну Сергій Станіславович розписав нічию у товариському матчі з Німеччиною і здобув дві перемоги у відборі на Євро-2024 – над Північною Македонією та Мальтою.

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