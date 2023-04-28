Кубок Президента ОАЕ, фінал

Шарджа – Аль-Айн – 1:1 (по пенальті – 13:12)

Голи: Абдулбасіт, 47 – Лаба, 55

Андрій Ярмоленко на фінальний поєдинок Кубка вийшов у стартовому складі. Для капітана збірної України це була можливість виграти перший трофей з Аль-Айном. А от Сергій Ребров міг здобути вже третій трофей із командою – у минулому сезоні український тренер привів Аль-Айн до перемоги в чемпіонаті ОАЕ та Кубку ліги. У сьогоднішньому фіналі Аль-Айну протистояла Шарджа, у старті якої вийшли відомі виступами у Європі Міралем П'яніч і Костас Манолас, а в запасі сидів ще один екс-представник Барселони – Пако Алькасер. У чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн посідає друге місце, Шарджа йде сьомою.

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На екваторі першого тайму Ярмоленко отримав болісний удар по ногах у центрі поля. Українець залишився лежати на газоні, але після отримання допомоги повернувся у гру. Невдовзі після цього ледь не забив Манолас – після його удару головою м'яч пролетів поруч зі стійкою. Аль-Айн свій найкращий момент створив перед свистком на перерву. Ярмоленко навісив зі штрафного, Лаба головою пробив вище.

На старті другого тайму Ярмоленко після подачі П'яніча вибив м'яч на кутовий, який став фатальним для Аль-Айна. Боснієць подав, Андрій не дотягнувся до м'яча, а Абдулбасіт головою вбив його у сітку. 1:0 на 47-й хвилині.

الكلمة الأولى في النهائي للشارقة



"راس قد يسوى كاس".. رأسية عبد الباسط تعلن عن أول أهداف المباراة#الشارقة_العين#أغلى_الكؤوس #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/Orxi5vwJOq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 28, 2023 Pre-assist for Yarmolenko in the President’s Cup final for Al Aim tonight!



Rebrov’s men are back level (1-1) v Sharjah pic.twitter.com/R753JJIRKl — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 28, 2023

Ярмоленко мав класний шанс, щоб вивести свою команду вперед. Вінгер збірної України опинився один на ліїі штрафного, але в дотик пробив вище. На 82-й Андрій пробив з розвороту – кіпер впорався.

А на останніх хвилинах виникли справжні гойдалки. Спершу Шарджа могла вирвати перемогу в основний час – каркас воріт і промах з лінії воротарського врятували Аль-Айн від поразки на останніх хвилинах. Але й команда Реброва відповіла своїм ударом у поперечину на 89-й хвилині – Паласіос з-за меж штрафного ледь не досяг мети. Як наслідок, володаря Кубка вирішила серія пенальті.

Ярмоленко бив перший у Аль-Айна і свій удар реалізував. Як і всі інші виконавці в основній серії – 5:5 після 10-ти ударів. Лише на 9-му ударі Шарджі схибив Костас Манолас, який програв дуель воротарю. Втім, матч-бол Аль-Айн не реалізував – кіпер Шарджі теж оформив перший сейв. Аль-Айну кілька разів відверто щастило, адже Аль-Хосані був близьким до порятунку. Гравці Шарджі били куди впевненіше. Серія пішла на друге коло, Ярмоленко свій другий пенальті у серії виконав вдало, після чого ледь не схибив Алькасер, але м'яч від воротаря таки перетнув лінію. Драма завершилася з рахунком 13:12 на користь Шарджі – Ребров і Ярмоленко залишились ні з чим.

العاشرة للملك بعد ركلات ترجيح ماراثونية..



الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة بفوزه على العين بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بين الفريقين#الشارقة_العين#أغلى_الكؤوس #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/h9KMp4KBpp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 28, 2023

До слова, Аль-Айн ще зберігає певні шанси на чемпіонський титул ОАЕ. За два тури до фінішу команда Реброва і Ярмоленка відстає від Аль-Ахлі на 3 очки.