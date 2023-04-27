Ребров не очолить збірну України – журналіст зробив гучну заяву щодо майбутнього наставника
19:24 - Читать на русском
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров, швидше за все, вже ухвалив рішення щодо свого майбутнього.
Ребров вирішив продовжити контракт з Аль-Айном попри тривалі чутки щодо призначення Сергія Станіславовича на посаду головного тренера збірної України. Про це повідомив у своєму твіттері журналіст з ОАЕ Мохаммед Хамад.
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"Сергій Ребров буде в Аль-Айні ще кілька сезонів", – написав Хамад. Щоправда, інформацію ще не підтвердили офіційно.
Нагадаємо, чинний контракт 48-річного фахівця з Аль-Айном добігає кінця 30 червня 2023 року.
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